Jogadores da seleção polaca 'furiosos' com Paulo Sousa: «Defendi-o tantas vezes...»

Robert Lewandowski"chocado e surpreendido" com a saída de Paulo Sousa do comando técnico da seleção da Polónia mas não foi o único a mostrar a sua desilusão. A imprensa do país conta que os jogadores da equipa estão "furiosos".Michal Pol, um jornalista polaco, citou num programa no YouTube um internacional, cujo nome não chegou a avançar. "Ele perdeu tudo aos meus olhos. Sinto-me derrotado. Defendi-o tantas vezes e no final recebo este golpe", disse o jogador.A imprensa do país conta também que Paulo Sousa não falou com os futebolistas nem enviou qualquer mensagem sobre a sua saída da equipa.Recorde-se que o treinador português já acertou a ida para o Flamengo, uma notícia que surpreendeu a federação e todos os agentes do futebol polaco.