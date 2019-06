Jogadores do Liverpool recebem iPhones banhados com 24K de ouro

Quanto vale vencer uma Liga dos Campeões? Os prémios diferem de clube para clube e de campanha para campanha, mas há quem receba prémios luxuosos, que qualquer um de nós, comuns mortais, gostaríamos de receber.





Após a conquista da última edição da Liga dos Campeões, frente ao Tottenham, o Liverpool recebeu um serviço de excelência (e que excelência!). O plantel red foi premiado com 28 iPhones XS, banhados com 24K de ouro, com direito a estampagem do número da camisola de cada um e logótipos da edição de Madrid. Este prémio luxuoso foi oferecido pela iDesign Gold, uma empresa irlandesa que dedica-se à customização de telemóveis com este propósito, tendo já oferecido serviços a vários jogadores de futebol, entre eles Lionel Messi.