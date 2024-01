Jogo do Anderlecht interrompido após fúria dos adeptos: Vertonghen teve de acalmar os ânimos

O jogo entre o Saint-Gilloise e o Anderlecht, a contar para os quartos de final da Taça da Bélgica, teve que ser interrompido pela equipa de arbitragem ao minuto 75. De acordo com a imprensa belga, a suspensão da partida esteve relacionada com um momento de fúria dos adeptos da formação de Bruxelas, que terão alegadamente atirado copos de plástico para o relvado após verem a sua equipa a perder por 2-0 contra uma equipa que estava reduzida a 10 unidades desde o minuto 32.Perante tal comportamento hostil por parte dos adeptos visitantes, o árbitro do encontro decidiu que o melhor seria interromper a partida e indicar os jogadores para os balneários até que os ânimos se acalmassem. Foi então, durante este período de paus, que Jan Vertonghen, antigo jogador do Benfica e atual capitão do Anderlecht, se dirigiu até junto dos adeptos para pedir calma e compreensão, de modo a que a equipa pudesse terminar o jogo. Ao internacional belga juntaram-se ainda Jesper Fredberg, CEO do Anderlecht, e o jovem Théo Leoni, que acabou por ser afastado do local pela polícia que se encontrava no estádio.Após vários minutos de 'troca de galhardetes', os dois jogadores, assim como o dirigente do clube, acabaram por abandonar o local e recolher aos balneários, juntamente com os restantes jogadores e equipas técnicas.Minutos depois, a equipa de arbitragem mandou regressar os intervenientes e o jogo prosseguiu até final. O Anderlecht ainda reduziu por Anders Dreyer, aos 90'+4, mas não foi capaz de evitar a eliminação.