Jogo do Boca Juniors na Taça Libertadores adiado

O jogo a primeira mão dos oitavos-de-final da Taça dos Libertadores, entre o Boca Juniors e o Internacional de Porto Alegre foi adiado, devido à morte de Diego Maradona, anunciou esta quarta-feira a Confederação sul-americana de futebol (CONMEBOL).





Inicialmente marcado para a próxima madrugada, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, no Brasil, o embate entre argentinos e brasileiros foi reagendado para 2 de dezembro, no mesmo local, com a segunda volta agora agendada para 9 de dezembro, em Buenos Aires. A CONMEBOL realçou que esta decisão foi tomada devido à "estreita ligação" de Maradona ao Boca Juniors, clube que o astro argentino representou no início e no final da sua carreira.A comitiva do Boca Juniors regressa nas próximas horas à Argentina e a viagem será feita no mesmo voo charter que ontem transportou a equipa até Porto Alegre. O Boca Juniors que, como se esperava, foi um dos primeiros clubes com reações ao desaparecimento da lenda do futebol argentino e mundial.











(notícia atualizada às 20h11)