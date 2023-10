Jogos de preparação: Rui Vitória sorri e Bruno Varela azarado

Rui Vitória alcançou em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a nona vitória em dez jogos nos 14 meses que leva enquanto selecionador do Egito. Um golo de cabeça de Hamdi Fathi, aos 90’+4, garantiu o triunfo (1-0) no particular frente à Zâmbia, um jogo que marcou o regresso aos triunfos do ex-treinador do Benfica, depois de registar, em setembro, a primeira derrota pela seleção africana - desaire por 3-1 frente à Tunísia.

"Foi uma vitória justa, num jogo difícil, como era esperado. Tivemos de ir desgastando o adversário à procura de espaços para marcar. O golo veio dar cor e justiça ao jogo", analisou o técnico ribatejano.

Rui Vitória tem passado com distinção este primeiro período ao serviço dos faraós, ainda que, dos dez jogos realizados, seis tenham sido particulares. Em novembro, arranca frente ao Djibouti a participação na qualificação no Mundial. E, em janeiro, enfrenta a participação na CAN.

Tubarões azuis desiludem

A Argélia, adversária do Egito em particular agendado para segunda-feira, goleou (5-1) Cabo Verde, na estreia de Bruno Varela pelos tubarões azuis. O guardião do V. Guimarães representou Portugal nas camadas jovens e nos Jogos Olímpicos em 2016. Slimani fechou a vitória dos argelinos em Constantine.

Já os Emirados Árabes Unidos, orientados por Paulo Bento, venceram (1-0) o Kuwait de Rui Bento. Hoje é a vez da Nigéria de Peseiro defrontar a Arábia Saudita, enquanto o Qatar de Carlos Queiroz mede forças com o Iraque.