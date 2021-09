Jogou com ex-Sporting e ex-FC Porto e agora foi preso por homicídio involuntário

Nahuel Zárate, defesa-central argentino que começou carreira futebolística no Boca Juniors, foi condenado a cumprir cinco anos de cadeia pelo homicídio involuntário de duas pessoas num acidente de viação em julho de 2018. O antigo companheiro de equipa de Marcelo Meli (ex-Sporting) e Pablo Daniel Osvaldo (ex-FC Porto) ficou ainda impossibilitado de conduzir nos próximos 10 anos.





O julgamento, que decorreu na segunda-feira, determinou que o futebolista de 28 anos seguia a 190km/h, sob a influência de álcool no sangue e a mexer no telemóvel enquanto dirigia quando embateu contra a traseira de um táxi onde seguiam duas pessoas, que acabaram por falecer após o fatal acidente.A imprensa argentina avança esta sexta-feira que Nahuel Zárate vai recorrer da decisão do tribunal.