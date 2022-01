John Textor compra mais um clube: agora na Segunda Divisão da Bélgica

Continua o investimento do norte-americano John Textor no mundo do futebol. Depois de se ter tornado acionista do Crystal Palace e de ter adquirido 90% da SAF do Botafogo - e também de ter tentado sem sucesso adquirir ações da SAD do Benfica -, o milionário adquiriu uma participação maioritária nos belgas do RWD Molenbeek, da segunda divisão do país, segundo anúncio feito pelo próprio clube. Na sua comunicação, o Molenbeek não dá pormenores sobre o acordo, mas a imprensa local fala na aquisição de 80% do capital, ficando o restante na posse de Thierry Dailly, o presidente do clube."Estamos muito ansiosos para trabalhar com o Sr. Textor, que tem uma grande paixão pelo futebol, pelo desenvolvimento de jovens talentos e pela formação do RWDM", disse o presidente do clube, que na mesma comunicação explicou o que mudará no emblema belga. "Graças a este investimento, o RWDM poderá continuar a profissionalizar-se e conseguir realizar as suas ambições futuras. A chegada de John Textor ao capital social do clube ajudará a desenvolver a equipa, a infraestrutura do clube e as categorias de base".O RWD Molenbeek, refira-se, foi fundado em 2014 por um grupo de empresários liderados precisamente por Dailly, surgindo para preencher a vaga deixada pelo já extinto Racing White Daring Molenbeek. Atualmente é terceiro na Segunda Divisão, com 23 pontos, menos 11 do que o líder Westerlo.