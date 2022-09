Jon Obi Mikel termina carreira aos 35 anos: «Todas as coisas boas têm um final»

O futebolista nigeriano Jon Obi Mikel, de 35 anos, anunciou esta terça-feira o final da sua carreira profissional, em que passou uma década ligado ao Chelsea, tendo conquistado uma Liga dos Campeões com o emblema inglês.

Mikel, que estava atualmente no futebol do Kuwait, também conquistou com o Chelsea, entre 2006 e 2016, uma Liga Europa, duas Premier League e quatro Taças de Inglaterra, num total de 12 títulos ao serviço dos londrinos.

"Todas as coisas boas têm um final e, para a minha carreira, esse dia é hoje. Olho para os 20 anos da minha carreira e fico muito satisfeito com tudo o que fui capaz de conquistar. Nada disso seria possível sem o apoio da minha família, treinadores, clubes, colegas e adeptos", lê-se numa publicação do agora antigo médio nas redes sociais, em que também dá a entender que pretende continuar ligado ao futebol.

Depois de ter chegado à Europa para representar o Lyon, da Noruega, e de passar pelo Chelsea, Mikel esteve ainda no Middlesbrough e no Stoke City, ambos de Inglaterra, no Trabzonspor, da Turquia, e no Tianjin Teda, da China.

Mikel termina a carreira com 91 jogos e seis golos pela seleção da Nigéria, e uma Taça das Nações Africanas (CAN), conquistada em 2013.