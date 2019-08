Jordan Larsson assina pelo Spartak Moscovo e quer deixar sombra do pai Henrik

Jordan Larsson, filho do antigo internacional sueco Henrik Larsson, assinou pelo Spartak Moscovo, proveniente do FK Norrköpping, informou esta sexta-feira o clube russo

"Sempre quis sair da sombra do meu pai e dizer que sou um bom jogador de futebol e não apenas o filho de Henrik Larsson. Quero fazer o meu próprio nome", disse Jordan Larsson, depois de assinar pelo atual 10.º classificado do campeonato russo.

O avançado Jordan Larsson, de 22 anos, nasceu em Roterdão, enquanto o seu pai Henrik jogava na liga holandesa ao serviço do Feyenoord e foi batizado de Jordan em homenagem ao jogador de basquetebol norte-americano Michael Jordan.

Jordan Larsson, que já foi chamado por duas vezes à seleção sueca, começou a carreira no futebol na Academia do Barcelona e a sua primeira equipa profissional foi o clube sueco Hogborg.

Exímio no jogo de cabeça e na finalização, Jordan Larsson, que irá envergar o número 23 do Spartak Moscovo (o mesmo do basquetebolista Michael Jordan) terminou a época passada como melhor marcador do campeonato sueco, com 11 golos em 16 jogos.

Jordan Larsson é a segunda contratação anunciada pelo Spartak Moscovo durante a semana, depois do avançado alemão André Schürrle, de 28 anos, ex-Borussia Dortmund, que integrou a seleção da Alemanha que venceu o Mundial de 2014.