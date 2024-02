Jordânia vence Coreia do Sul e apura-se pela primeira vez para a final da Taça da Ásia

A Jordânia venceu esta terça-feira a congénere da Coreia do Sul, por 2-0, e apurou-se pela primeira vez para a final da Taça Asiática, na qual medirá forças com os anfitriões da prova, Qatar, ou com o Irão.

A vitória da seleção jordana consumou-se somente na segunda parte, com o avançado Yazan Al Naimat a abrir o marcador aos 53 minutos, que seria ampliado aos 66', através do médio Mousa Al-Tamari, que alinha nos franceses do Montpellier.

A Coreia do Sul, apesar de contar no ataque com dois jogadores consagrados e com provas dadas na Premier League, os avançados Son Heung-Min, do Tottenham, e Hwang Hee-Chan, do Wolverhampton, não confirmou o favoritismo que lhe era atribuído.

A Jordânia garantiu assim uma vaga na final, na qual vai defrontar uma de duas seleções, o Qatar, anfitrião da prova, ou o Irão, que disputam outra vaga no jogo decisivo na quarta-feira.