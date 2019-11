Jorge Jesus admite sonhar com grande europeu: «Portas de Portugal estão cada vez mais fechadas»

Jorge Jesus admitiu à CMTV que quer, no futuro, orientar um grande europeu e que o regresso a Portugal é cada vez mais difícil. Após o desfile pelas ruas do Rio de Janeiro, na sequência da conquista da Libertadores, o treinador do Flamengo disse que está encantado no Brasil

Portas de Portugal?

"Cada vez estão mais fechadas. Grande europeu? Esse é o meu grande objetivo."

Mensagem para Portugal?

"Sabendo o que se passava, quero agradecer-lhes do fundo do coração. Não tenho clube, o meu clube é o futebol, amo o meu país e estou agradecido aos portugueses por reconhecerem-me como a bandeira do país."

Conversas com Luís Filipe Vieira?

""São diferentes, nunca tive tanto tempo com um presidente, mas trabalho é trabalho, amizade é amizade."

Terminar contrato em dezembro?

"Nem quero falar nisso, estamos numa altura tão bonita para o Flamengo.... não vale a pena criar expectativas. Importa continuar esta caminhada de amor. No Brasil aprendi a dizer amor.. em Portugal é uma complicação para dizer amor. Quero desfrutar desse amor"





