Jorge Jesus ainda aguarda por projeto na Europa

O Flamengo é o mais recente clube brasileiro a ser apontado como destino de Jorge Jesus . A imprensa brasileira avança esta quarta-feira que o treinador Abel Braga está de saída do Mengão e que o português é o principal candidato à sua sucessão. Porém, segundoapurou, os planos de JJ neste momento são outros.O interesse do Flamengo é real mas Jesus continua à espera de um projeto que lhe encha as medidas na Europa, o que pode aparecer nos próximos dias. O timoneiro luso tem tido abordagens provenientes da Arábia Saudita, Egito ou Brasil mas pretende um emblema onde possa crescer. Nesse sentido, Jesus deverá aguardar mais duas semanas para ver se surge o projeto que tanto deseja. Caso tal não aconteça, poderá então abraçar um desafio numa das formações que entretanto já lhe apresentaram proposta.À Sport TV do Brasil, Jesus mostrou-se surpreendido com as notícias que davam como certo um acordo com o Flamengo. "É uma surpresa para mim, estou em Portugal e não tenho conhecimento de nada. Estou a falar com alguns clubes que não tem nada a ver com esse", contou.