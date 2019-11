Jorge Jesus: «Ainda espero conquistar a Libertadores e a 'Champions'»

O Flamengo de Jorge Jesus entra, este sábado, em campo diante do River Plate, em jogo da final da Libertadores, aquele que poderá ser o encontro mais importante da carreira do treinador português. Contudo, a conquista do troféu sul-americano de clubes compensa o facto de nunca ter realizado o grande sonho da carreira (conquistar a Liga dos campeões)? O técnico esclareceu."São os dois troféus máximos de clubes. Depois há as seleções. O meu sonho era vir a um continente para lutar pela Libertadores e não só. Nunca coloquei nenhum objetivo à frente do outro [falando do campeonato brasileiro]. É um orgulho muito grande ter um staff que me permitiu chegar a este momento, mas ainda temos muitos mais passos para dar. Penso ainda conquistar e estar nas duas taças mais importantes, a Libertadores e a 'Champions'", revelou.Apesar da conquista do troféu ser um desejo seu, Jorge Jesus não hesitou em apontar aos adeptos rubro-negros como a principal motivação. "Sinto a responsabilidade e o prestígio que tem uma Libertadores. Um pouco semelhante na Europa à Champions. Neste momento dei uns espaços à frente. Ao sairmos do Ninho [do Urubu] senti que era uma nação atrás de um sonho, não só dos adeptos mas também de todo o Brasil. Trabalhamos sob a vertente do prazer e da qualidade e vamos tentar fazer isso. Depois veremos as consequências. O que nos move é a nossa segurança e confiança. Não as questões emocionais", frisou.