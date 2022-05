Jorge Jesus assina pelo Fenerbahçe

Jorge Jesus vai orientar o Fenerbahçe em 2022/23. O acordo, segundoapurou, está fechado entre o técnico e o presidente Ali Koç, tornando-se definitivo a partir do momento em que o emblema de Istambul garantir, este sábado, o apuramento para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.Já houve troca de documentação entre as partes e as condições, segundo confirmam fontes conhecedoras do processo, envolvem o pagamento de um salário de 7 milhões de euros ao treinador que deixou o Benfica no final de dezembro. Isto após uma bateria de reuniões e contactos diretos entre JJ e Koç que se intensificaram após o regresso do treinador do período de férias que tanta celeuma causou no Rio de Janeiro.Por coincidência, a insistência do líder do Fenerbahçe, que teve início ainda na reta final de 2021, após a saída de Jorge Jesus do Benfica, acabou por dar frutos conclusivos a 20 de maio, a tal data que, no Brasil, terá sido indicada pelo técnico como o limite para definir o seu futuro e fechar a porta a um regresso ao Flamengo.Tendo em conta que o Fenerbahçe tem uma vantagem de 3 pontos e 9 golos sobre o Konyaspor, só um cataclismo impediria o clube de Istambul de entrar na luta pela presença na Champions em agosto. Na derradeira ronda da liga turca visita o Yeni Malatyaspor, o lanterna-vermelha da prova e já despromovido, bastando somar um ponto para tornar irrelevante a deslocação do Konyaspor ao Besiktas.