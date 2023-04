Jorge Jesus cai com estrondo frente ao Besiktas

O Fenerbahçe de Jorge Jesus (não se sentou no banco por estar castigado) deu um passo atrás na corrida ao título ao perder (2-4) no dérbi com o Besiktas, o qual jogou em inferioridade numérica desde os 51 minutos (Welinton expulso).O ex-FC Porto Aboubakar marcou um dos golos do Besiktas. O Fenerbahçe finalizou assim a 27ª jornada no 2º lugar a seis pontos (66/60) do líder Galatasaray.