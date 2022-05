Jesus confirma declarações mas lamenta: «Pode atrapalhar uma eventual negociação...»

Jorge Jesus lamentou a divulgação das suas declarações por parte do jornalista Renato Maurício Prado, confirmando tudo o que foi transcrito pelo jornalista da 'UOL Esporte'. De acordo com o ex-treinador de Flamengo e Benfica, a conversa de cariz informal teve lugar durante um jantar na casa de Kleber Leite, ex-presidente do Mengão, e a divulgação do seu conteúdo pode deitar por terra uma possível negociação com o Fenerbahçe."Neste jantar, perguntaram-me se eu voltaria para o Flamengo. Eu apenas disse que preciso resolver a minha vida até ao dia 20. Isso apareceu na comunicação social. E eu não posso estar a justificar-me. Mas foi isso que eu disse. A partilha desta conversa informal entre umas 10 pessoas pode até atrapalhar uma eventual negociação com o Fenerbahçe", terá dito agora Jorge Jesus, de acordo com a 'GloboEsporte.com', que cita "amigos próximos" do técnico amadorense.