Jorge Jesus confirma saída do Fenerbahçe: «Vou ver se consigo cumprir um dos meus sonhos»

Jorge Jesus anunciou, após a conquista da Taça da Turquia, que vai deixar o Fenerbahçe. Depois do triunfo (2-0) diante do Basaksehir, o treinador português revelou que vai tentar cumprir "os seus sonhos"."A partir de hoje, já não sou treinador do Fenerbahçe. Já tinha tomado esta decisão há algum tempo. Não é porque não queira trabalhar aqui ou não goste de cá estar. Apenas tomei essa decisão. Gosto das pessoas aqui. Agora vou para Portugal e esperar para ver se consigo cumprir um dos meus sonhos", afirmou Jesus depois do encontro: "acabámos bem. Há vários anos que não conquistávamos este troféu."Apesar dos elogios ao presidente do Fenerbahçe e aos adeptos turcos, Jesus também deixou reparos: "Gostava que não tivéssemos tido três períodos de pausa, com o verão, o Mundial e depois a interrupção motivada pelo sismo. Tantas paragens acabaram por mudar as coisas, afetou a realidade da liga. Houve muitos jogos que foram ganhos fora de campo. Mas faria muitas coisas iguais novamente."