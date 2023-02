Jorge Jesus crítico após expulsão: «Com um árbitro de qualidade teríamos ganho...»

Depois de ter sido expulso na quinta-feira no jogo do Fenerbahçe com o Demirspor (1-1), o técnico português criticou ontem a arbitragem em declarações ao site do clube. "Houve várias decisões mal tomadas. Ficaram por marcar dois penáltis pelo VAR e o VAR não quis marcar. Com um árbitro de qualidade teríamos ganho. Falei com o árbitro mas não fui desrespeitoso, simplesmente disse-lhe que não concordava com algumas decisões", afirmou Jesus, desvalorizando o atraso (6 pontos) para o líder Galatasaray. "Se tudo correr normalmente, vamos voltar ao 1.º lugar. Temos confiança em recuperar a liderança."