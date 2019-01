Jorge Jesus despedido do Al Hilal

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

Jorge Jesus foi despedido do comando técnico do Al Hilal, apurou. O treinador português esteve esta tarde reunido com os dirigentes do clube saudita, que deram guia de marcha a JJ. Em causa está o facto de o emblema de Riade pretender um projeto a longo prazo, algo com o qual o técnico nunca se comprometeu.Como o nosso jornal deu conta no fim de semana, os resultados desportivos não são problema - o Al Hilal lidera o campeonato - mas sim a tensão entre as duas partes , que já vem de longe, pelo facto de o clube querer que Jesus se comprometesse pelo menos até novembro (data da final da Liga dos Campeões Asiática), o que nunca veio efetivamente a acontecer, ou mesmo renovar por mais três épocas.Refira-se que ontem o Al Ain anunciou a saída de Zoran Mamic, técnico que no fim de semana foi apontado como substituto de Jesus, quando correram rumores de que JJ iria deixar o clube. Na altura, tanto o português como o Al Hilal negaram as notícias ...