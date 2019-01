Jorge Jesus e o Al Hilal: o que está em causa neste momento

#AlHilal Squad led by the Portuguese manager “Jorge Jesus” have just arrived in “Al-Majmaah”; in preparation for tomorrow’s league match against “Al-Fayha” pic.twitter.com/s5q1oDUoxi — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 26, 2019

Ao contrário do que foi veiculado este sábado à tarde na Arábia Saudita, Jorge Jesus não foi despedido pelo Al Hilal. Fonte próxima de JJ adiantou aque na sexta-feira houve uma reunião entre o treinador e os dirigentes do clube saudita, que têm pressionado o português para renovar o contrato até 2022 ou, pelo menos, terem a garantia de que este permanecerá no emblema de Riade até novembro, data da final da Liga dos Campeões Asiática.Este é um ponto fundamental na questão entre Jorge Jesus e o Al Hilal, pois existe uma certa tensão pelo facto de o clube querer saber rapidamente com o que pode contar, enquanto que o técnico tem adiado uma resposta final relativamente ao seu futuro.Nesta altura, JJ encontra-se em estágio com a equipa para o encontro de amanhã com o Al Feiha. O próprio Al Hilal reagiu de forma peculiar aos rumores, publicando um no Twitter uma imagem da equipa com o treinador, onde se lia que a formação "orientada por Jorge Jesus" já chegou ao local onde amanhã irá jogar. Octávio Machado, à CMTV, também negou a saída do treinador