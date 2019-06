Jorge Jesus é o novo treinador do Flamengo

O Globoesporte avança este sábado que Jorge Jesus e Flamengo já chegaram a acordo, tendo o treinador português assinado um contrato de uma época com o emblema brasileiro. As negociações foram concluídas esta manhã em Madrid, para onde o treinador seguiu viagem ontem , numa reunião com o presidente Rodolfo Landim e, sabe, falta apenas formalizar o contrato e assinar."O que me convenceu principalmente foi a grandeza do Flamengo. São quatro os clubes mais famosos do mundo: Flamengo, Boca Juniors, Barcelona e Real Madrid. Portanto foi um dos motivos para eu aceitar, além de ganhar títulos. O Flamengo irá dar-me uma possibilidade de ganhar a Libertadores, de ganhar o Mundial. Fiquei muitos anos no Benfica e ganhei tudo. E esse é o objetivo maior que fez com que eu aceitasse o desafio do Flamengo", afirmou Jorge Jesus, após o encontro, citado pelo Globoesporte.E prosseguiu, sublinhando que ainda não definiu a comissão técnica e anunciando que começa a trabalhar hoje."Tenho o sonho de treinar no Brasil, e o Flamengo é uma das equipas mais fortes do Brasil. Vou falar com a minha equipa técnica. Ainda não está definido se eles irão comigo. Tinha várias propostas em cima da mesa, e vou começar a partir de hoje".Entretanto, o Flamengo oficializou a contratação: "Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo. Em acordo selado com o presidente Rodolfo Landim, o treinador chega em meados de junho ao clube e assina contrato de um ano. Seja bem-vindo!", pode ler-se no Twitter oficial.