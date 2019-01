Jorge Jesus garantiu no sábado à noite ao Correio da Manhã que vai continuar no Al Hilal, desmentindo assim notícias avançadas durante o dia por alguns sites na Arábia Saudita que davam conta do seu despedimento.





"Isso são manobras dos meus rivais do Al Nassr. Mas isto nada tem a ver com o Rui Vitória [treinador do Al Nassr]. É que aqui também há ‘mind games’. Estas notícias, no entanto, já chegaram aos meus jogadores, que ficaram nervosos. Tive de os tranquilizar", contou antes do encontro deste domingo, que terminou com uma goleada da sua equipa (5-1) O técnico adiantou, ainda, que os dirigentes sauditas já lhe disseram para não estar "preocupado com os rumores". "O meu presidente e um dos diretores fizeram questão de falar comigo para desmentir o que foi divulgado. Por isso, estou calmo e tranquilo", observou.