Jorge Jesus encantado com desfile deixa farpa: «Acharam que eu era mais um, mas não sou»

Jorge Jesus mostrou-se rendido à receção dos adeptos do Flamengo no Rio de Janeiro, após a conquista da Libertadores. À CMTV, o treinador português disse que "não é mais um", manifesotu a sua paixão pelo Mengão e disse que quer conquistar o Mundial de Clubes

"Não esperava [esta receção], mais uma vez este clube provou que é unico, não há igual. Disseram-me que eram à volta de 4 milhões. Um amor que contagia qualquer pessoa e eu já estou contagiado pelo Flamengo. A final foi difícil, mas acreditávamos que podíamos mudar o jogo. Os deuses estavam connosco e ajudaram-nos a vencer este grande trófeu."

"Normal, aqui não têm o conhecimento a fundo do futebol europeu e de Portugal e acharam que eu era mais um... mas eu não sou mais. Este futebol do Brasil é apaixonante, com muita qualidade, competitivo, com dez equipas que em Portugal disputavam o título.





Jorge Jesus dá show na festa do Flamengo: das cantorias à resposta ao desafio de Gabigol

"Quando vim para cá tive esse sonho da dobradinha e se for realidade será o maior momento da minha carreira. Tenho grande orgulho em ser português. Se prefiro ser campeão hoje? Quero que seja na quarta, sendo nós a jogar"

"Esta equipa tem tudo para o conquistar. Quarta-feira será complicado, vai haver mais dias de festa e na quarta vamos notar as consequências mas tens de ter o prazer de desfrutar a conquista desta Libertadores."