Jorge Jesus está em reunião decisiva com dirigentes do Al Hilal

Jorge Jesus está neste momento reunido com responsáveis do Al Hilal, num encontro que pode ser decisivo para o futuro do treinador português, que poderá mesmo deixar o clube saudita ainda hoje. No último fim de semana, correram rumores de que o técnico português iria deixar o clube mas os mesmos foram de pronto desmentidos pelas duas partes Porém, comodeu conta nesse dia, existe há já algum tempo uma certa tensão entre timoneiro e responsáveis do emblema de Riade , que pretendem uma resposta conclusiva de JJ relativamente ao seu futuro - querem a garantia de que Jesus, se não renovar por mais três anos, que pelo menos fique até novembro, data da final da Liga dos Campeões Asiática.Neste momento, o Al Hilal lidera o campeonato local, com 40 pontos, mais três do que o rival Al Nassr, agora orientado por Rui Vitória.