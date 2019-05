Jorge Jesus: «Existe a possibilidade de não treinar ninguém»

Jorge Jesus negou, em declarações a, quaisquer contactos com o Flamengo, emblema que, segundo a imprensa brasileira, pretende o técnico português para suceder a Abel Braga "Não tive qualquer contacto com o Flamengo. Ninguém do clube falou comigo. Os responsáveis do Al-Hilal querem que eu volte e há mais alguns clubes, do Egito, da Europa", explicou o treinador português ao nosso jornal, avançando com algumas datas: "Até dia 5 ou 6 de junho poderá haver novidades sobre o meu futuro, sobre quem irei treinar, existindo a possibilidade de não ir treinar ninguém".Como Record explicou, o interesse do Flamengo é real mas Jesus continua à espera de um projeto que lhe encha as medidas na Europa , o que pode aparecer nos próximos dias. O timoneiro luso tem tido abordagens provenientes de vários países mas pretende um emblema onde possa crescer.