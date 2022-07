Jorge Jesus: «Gosto muito do Taremi mas tenho quatro jogadores para a posição dele»

Depois das notícias oriundas da Turquia dando conta de uma alegada proposta do Fenerbahçe por Mehdi Taremi, Jorge Jesus admitiu que aprecia o avançado do FC Porto. No entanto, garantiu que não pondera a contratação do internacional iraniano."Gosto muito das suas características mas tenho quatro jogadores para a posição. Essa possibilidade não se coloca", disse o treinador português ao Canal 11, revelando que, se pudesse contratar sem restrições na Liga portuguesa, optaria por um nome que bem conhece: "Darwin, sem dúvida. O campeonato português tem excelentes jogadores. Benfica, FC Porto e Sporting têm. Não quero ferir suscetibilidades, os três têm jogadores de nível muito alto, tanto que os melhores da Europa vão buscar os melhores. Neste momento não quero destacar ninguém."Questionado sobre se jogadores portugueses são uma hipótese para o projeto no Fenerbahçe, Jesus explicou que "a ideia era contratar jogadores que já conhecesse e com quem fosse fácil comunicar. Claro que não trouxe só brasileiros, espanhóis, argentinos ou uruguaios, mas já estão alguns que falam castelhano e isso torna-se fácil. Para mim não é problema as palestras, as que faço aqui são iguais às do Benfica, havia quem percebesse inglês."