Jorge Jesus negoceia com o Fenerbahçe

Jorge Jesus encontra-se a negociar com o Fenerbahçe, sabe Record. O treinador amadorense, de 67 anos, é o principal objetivo da direção do clube de Istambul para assumir o comando técnico da equipa no início da próxima temporada, não existindo ainda acordo entre as partes.

A imprensa turca já tinha avançado ontem que o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, viria hoje a Lisboa para falar com Jesus. As duas partes, de resto, já se encontraram em situações anteriores. No passado dia 23 de abril, o treinador, que abandonou o comando técnico do Benfica após ter chegado a um acordo mútuo com o clube, esteve reunido com o líder da formação de Istambul. Uma ocasião que ficou registada com uma fotografia, que contou ainda com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República portuguesa.

Jorge Jesus jantou com o presidente do Fenerbahçe em Lisboa: a foto que o confirma



Jorge Jesus jantou com o presidente do Fenerbahçe em Lisboa: a foto que o confirma

Mais recentemente, Jorge Jesus veio a público, em declarações citadas pelo 'GloboEsporte.com', assumir que a polémica entrevista publicada pelo portal 'UOL Esporte' sobre o seu hipotético interesse em regressar ao comando técnico do Flamengo poderia deitar por terra um acordo com o Fenerbahçe. "Neste jantar, perguntaram-me se eu voltaria para o Flamengo. Eu apenas disse que preciso resolver a minha vida até ao dia 20. Isso apareceu na comunicação social. E eu não posso estar a justificar-me. Mas foi isso que eu disse. A partilha desta conversa informal entre umas 10 pessoas pode até atrapalhar uma eventual negociação com o Fenerbahçe", terá dito Jorge Jesus, segundo adiantou o mesmo portal, que citou "amigos próximos" do amadorense.



A confirmar-se uma mudança para Istambul, tratar-se-á da terceira experiência de Jorge Jesus fora de portas, depois de Al-Hilal (Arábia Saudita) e Flamengo (Brasil).

Na Turquia, o jornal 'Fanatik' adiantou que o português não era o único nome que também está em cima da mesa para assumir o comando técnico do Fenerbahçe. Segundo a mesma fonte, o nome do antigo selecionador alemão Joachim Löw também foi equacionado. Desde o Brasil, o portal 'Goal.com.br' adiantou ainda o nome de Pepa, atual treinador do Vitória de Guimarães, como alternativa caso o 'dossiê' Jorge Jesus não fosse fechado com sucesso.