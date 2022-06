Jorge Jesus foi esta sexta-feira apresentado no Fenerbahçe, clube com o qual assinou contrato de uma época. Durante a conferência de imprensa, o treinador português foi questionado sobre o facto de haver muitos clubes interessados em Min-jae Kim e Arda Güler, jogadores do emblema turco, e deixou elogios a ambos.





"Sobre os dois jogadores, e como o presidente disse, ao longo destes dois meses comecei a preocupar-me em ver jogos do Fenerbahçe. Tenho um conhecimento muito bom de todos os jogadores individualmente. O Kim é um bom jogador que todas as equipas da Europa gostariam de ter. O Arda é um jovem que está a começar a carreira. Temos de ter cuidado quando os jogadores são jovens, para não queimar etapas. Pelo que vejo ele tem muito talento, vamos ajudá-lo a desenvolver esse talento dentro de um conhecimento técnico-tático e de compromisso com a equipa", frisou Jesus, que foi ainda confrontado com o facto de poder treinar Özil, que tem estado afastado da equipa por questões disciplinares.

"Ozil é um jogador conhecido em todo o Mundo. Teve o seu tempo, teve o seu espaço. Tem uma história bonita na Turquia, mas as ideias que eu tenho para a equipa e para o clube, vou segui-las exatamente consoante o final da época passada dele. O mais importante não é o treinador Jorge Jesus nem o jogador Özil. O mais importante aqui não é nenhum jogador do Fenerbahçe. O Fenerbahçe é que é importante. É a partir daí que monto as minhas ideias e que defino os jogadores para trabalharem comigo", assumiu.



Já sobre o mercado de transferências e as posições que quer reforçar, Jesus foi taxativo. "Tem a ver com o que o presidente já disse. Tenho consciência das condições financeiras, o que o clube pode pagar aos jogadores, e as escolhas foram baseadas nisso. Vamos tentar, porque nem sempre conseguimos contratar quem queremos, contratar os que achamos que podem melhorar a qualidade da equipa do Fenerbahçe. Não viemos aqui para fazer nenhuma revolução no plantel, mas sim um equilíbrio, se calhar com quatro ou cinco jogadores. É isso que vamos tentar fazer, reunimo-nos nestes dias tendo em conta esse tema, e vamos dentro destas três semanas tentar adquirir os jogadores que sejam possíveis, tanto financeiramente como desportivamente", garantiu, deixando já claro que quer reforçar o ataque do clube turco.



"Depois de fazermos uma observação coletiva e individual, eu e a equipa técnica achamos que o Fenerbahçe tem vários jogadores com muita qualidade, e vamos tentar arranjar soluções no mercado, jogadores um bocadinho diferentes, principalmente no setor ofensivo e que possam dar mais criatividade, ser mais decisivos em algumas jogadas individuais. As grandes equipas juntam a qualidade coletiva e individual. Sou muito apologista de deixar o jogador mostrar toda a qualidade que tem e é isso que vamos à procura. De soluções que possam fazer jogadas que os adeptos adoram e que façam parte do espetáculo. É essa a nossa ideia principalmente direcionada para o setor ofensivo", apontou.