Jorge Jesus quer tirar Lincoln ao FC Porto

Lincoln faz parte de uma lista de potenciais alvos da SAD do FC Porto para este verão, como Record adiantou, mas os dragões têm concorrência. Jorge Jesus trabalha na construção do plantel do Fenerbahçe, com quem assinou contrato por uma temporada no final da semana passada, e o criativo do Santa Clara, de 23 anos, é um do nomes que estão em cima da mesa, havendo já abordagens nesse sentido.Lincoln tem apenas mais um ano de contrato com o Santa Clara, podendo, a partir de janeiro, assinar por outro clube a custo zero para 2023/24.O Santa Clara é a segunda experiência de Lincoln fora do Brasil, depois de em 2018 ter estado nos turcos do Rizespor por empréstimo do Grémio, clube onde deu os primeiros passos, desde o futebol de formação até à estreia como sénior, que aconteceu pela mão de Scolari quando tinha apenas 16 anos. O emblema de Porto Alegre, de resto, ainda acalenta esperanças de vir a lucrar com o criativo, uma vez que mantém 20 por cento do seu passe.Segundo notícias publicadas no Brasil no início deste ano, o Santa Clara terá tentado adquirir a restante percentagem do passe, mas o clube gaúcho recusou a oferta apresentada por confiar na crescente valorização do jogador no mercado internacional.