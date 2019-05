Jorge Jesus responde a jornalista brasileiro: «Não ganhei 3 títulos, ganhei 11»

Críticas a Jorge Jesus Críticas a Jorge Jesus

Jorge Jesus comentou esta sexta-feira as críticas do jornalista brasileiro Marco de Vargas, do canal Fox Sports brasileiro, que considerou que o treinador português está longe de ser uma boa opção para o Flamengo."É o mesmo que vocês olharem para o campeonato brasileiro e não valorizarem. Se calhar ele não sabe a dificuldade do campeonato português. Aliás, eu ouvi o que ele disse e não ganhei 3 títulos, ganhei 11. É uma forma de olhar para o copo cheio ou copo vazio", disse Jorge Jesus à partida para Madrid onde se vai encontrar com o presidente do Flamengo."O cara tem grife em Portugal. Ele é estudioso, mas tem dois vice-campeonatos de Liga Europa. Parabéns", referiu, entre outras coisas, Marco de Vargas.