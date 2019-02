Jorge Jesus reunido em Lisboa com empresário de topo mundial

Jorge Jesus reuniu-se esta noite, num restaurante em Lisboa, com Pini Zahavi, um dos principais empresários de futebol a nível mundial. Com o advogado igualmente presente, o técnico português esteve a tratar do seu futuro junto do conhecido agente israelita.JJ encontra-se sem clube, depois de ter saído do Al Hilal no final de janeiro. À chegada a Portugal , há quase duas semanas, o técnico deixou o seu futuro em aberto, até pela proposta para dirigir uma academia na Arábia Saudita, embora sublinhando que só voltaria em 2019/20. "É uma proposta interessante, não do ponto de vista desportivo, não é para me radicar novamente na Arábia, é para ser consultor e projetar a academia. Estive em dois grandes clubes com grandes academias e eles sabem disso. Mas ainda não assinei nada. Há uma cláusula que eles querem que eu tenha, que seria ter de voltar três vezes por ano e isso é impossível", disse na altura, no Aeroporto de Lisboa.