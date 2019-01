Jorge Jesus substituído... em 2 minutos

Jorge Jesus deixou quarta-feira oficialmente o comando técnico do Al Hilal. O treinador português chegou a acordo com a direção do líder do campeonato da Arábia Saudita para a rescisão do contrato que era válido até final da época.Em comunicado oficial, o clube saudita explicou que as partes definiram um "mútuo acordo", sendo que a saída se deveu ao facto de Jesus não querer prosseguir no clube para além da época em vigor."Foi decidido o término do contrato do treinador Jorge Jesus devido à falta de vontade em continuar na próxima temporada, altura que envolve a edição da Taça dos Campeões Asiáticos, uma das competições mais importantes e prioritárias para o clube", refere o Al Hilal, que pretendia a permanência de JJ pelo menos até novembro, mês em que se decide a final da Champions asiática.Tal como o nosso jornal deu conta no fim de semana, os resultados desportivos não eram o problema, mas sim a tensão entre Jesus e a direção do clube. Ainda para mais, o ex-Sporting tinha revelado a intenção de ter uma aventura breve nas Arábias e o facto de ter rejeitado várias propostas de renovação de contrato suportava este desfecho. Os adjuntos João de Deus, Mário Monteiro, Tuck e restantes elementos portugueses também rescindem.No comunicado, o Al Hilal agradeceu e desejou sorte a Jesus. Além disso, revelou o sucessor logo dois minutos após anunciar a rescisão do português. Zoran Mamic é o escolhido. Uma opção que já era falada, pois o técnico croata havia deixado o Al Ain.