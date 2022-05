Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jorge Jesus tem acordo com o Fenerbahçe: revelado o salário do treinador na Turquia 'AS' diz que o técnico irá auferir 7 milhões de euros na única temporada do seu contrato





• Foto: Paulo Calado