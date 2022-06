Jorge Jesus tem ex-jogador do Real Madrid na mira e acena com 4 milhões por época

Jorge Jesus quer levar Marcelo para o Fenerbahçe. Segundo o jornal 'As' o clube turco é um dos muitos interessados no defesa brasileiro, de 34 anos, que terminou contrato com o Real Madrid e é, por isso, um jogador livre.Marcelo, que está de férias, analisa por estes dias as muitas propostas que tem em mãos. O Fenerbahçe oferece-lhe um projeto ambicioso, sob a liderança do treinador português. A equipa foi segunda no campeonato turco e quer voltar a ganhar o título, algo que não acontece há 8 anos.Jesus quer Marcelo e o clube pretende oferecer-lhe o mesmo salário que tinha Özil, agora afastado da equipa: 4 milhões de euros por época.No final da temporada passada houve interesse do Fenerbahçe, mas na altura Marcelo não quis aceitar a proposta pois pretendia continuar no Real Madrid, onde o seu filho, Enzo, é uma das promessas dos escalões de formação merengues.Mas o clube turco não é o único interessado em Marcelo. Segundo o 'As' o brasileiro está também na mira do Marselha, do Valladolid, além de clubes do Qatar e de outros países árabes.