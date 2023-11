A imprensa turca avança, esta terça-feira, que Jorge Jesus vai avançar com uma queixa contra o Fenerbahçe à FIFA, alegando que ainda não recebeu o montante que constava no seu contrato por ter conquistado a Taça da Turquia na temporada passada.Segundo o jornal 'Habertürk', o treinador português "deu um último aviso" ao clube na semana passada, mas ainda não obteve resposta. Se não receber o valor em questão nos próximos dias, irá avançar com a queixa até ao final do mês.Recorde-se que Jorge Jesus conquistou a Taça de Turquia pelo Fenerbahçe em 2022/23, ao bater na final o Basaksehir, por 2-0 , com um bis do avançado belga Batshuayi.