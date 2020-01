Jorge Jesus 'vende' Reinier em Espanha mas avisa: «Não é João Félix»

Com a saída do Flamengo para o Real Madrid acertada, Reinier tem conquistado cada vez mais a atenção da imprensa espanhola. Numa entrevista à 'Marca', Jorge Jesus foi questionado sobre o seu 'menino sensação' e o treinador do Flamengo não poupou elogios ao avançado, ainda que tenha deixado um alerta 'chamando' à conversa... João Félix.





"É um jovem com muito talento, mas não olhem para ele como olharam para João Félix, com toda a pressão que teve. Acredito muito em Reinier, tive várias conversas com ele e falámos muito sobre a forma como se podia valorizar, de como poderia ser melhor, dos seus defeitos, do que precisava de ser corrigido. Falámos muito, dei-lhe vários exemplos de jogadores para que ele tivesse uma referência. Reinier é um rapaz muito inteligente, gosta de aprender e posso dizer que é um sobredotado. Fisicamente, é um sobredotado para a posição de segundo avançado, mas não inventem, não o ponham nas alas porque o vão estrangular. O sistema é fundamental para que possa render; por exemplo, tem dificuldades em jogar num 4-3-3. Se vai triunfar em Espanha? Acredito que sim. Só tem 17 anos, mas fisicamente tem características fora do normal. Tecnicamente, é muito forte e em campo está adiantado cinco anos, joga como se tivesse 22 em termos emocionais e de inteligência. Agora, tem de crescer, não é João Félix, são diferentes. O português tem características mais de goleador enquanto Reinier tem uma técnica individual muito forte e não gosta de jogar a ponta de lança, gosta de ter outro jogador ao seu lado", afirmou o técnico português.E prosseguiu,sublinhando não ter tido tempo para falar com ele sobre o Real Madrid. "Vai chegar a Madrid seguro e tranquilo para fazer o seu trabalho. Mas é preciso dar-lhe tempo para que possa crescer como jogador e isso é muito importante para que possa triunfar um dia no Real Madrid".Reinier passou ontem pela primeira de duas séries de exames médicos antes de assinar contrato com os merengues. Os testes, avança o Globoesporte, foram realizados na Granja Comary, em Teresópolis, onde o jovem avançado treina com a seleção brasileira de sub-23, que se prepara para o Pré-Olímpico.A Confederação Brasileira de Futebol confirmou a realização dos exames, que, segundo o organismo, foram feitos a pedido do Flamengo e sob supervisão do corpo médico do Real Madrid. Reinier vai ainda realizar nova bateria de exames este sábado.A 'Marca' avança, entretanto que o acordo entre Real Madrid, Flamengo e Reinier já está certo: o jovem brasileiro assinou até 30 de junho de 2026, com os merengues a pagarem 30 milhões de euros ao Mengão.