Jorge Jesus 'vingou' os descontos de Kelvin e Ivanovic

O jogo que fica para a história na carreira de Jorge Jesus visto pela imprensa internacional



O jogo que fica para a história na carreira de Jorge Jesus visto pela imprensa internacional

Duas das maiores tristezas da carreira de Jorge Jesus ocorreram nos descontos, mais concretamente quando Kelvin marcou, aos 90'+1, o golo do FC Porto ao Benfica na temporada 2012/13, que acabou por permitir aos dragões sagrarem-se campeões; e uns dias depois aos 90'+3, quando Ivanovic fez o tento do triunfo do Chelsea sobre as águias, na final da Liga Europa.Agora, Jesus 'vingou-se', pois Gabigol marcou aos 90'+2 o golo que lhe deu o troféu mais importante da carreira, a Libertadores, depois do triunfo sobre o River Plate por 2-1