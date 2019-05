Jorge Jesus: «Vou a Madrid conversar com o presidente do Flamengo»

Jorge Jesus confirmou contactos com o Flamengo. "Vou a Madrid conversar com o presidente do Flamengo", disse à partida para a capital espanhola."Tenho em cima da mesa outras propostas que desportivamente não são iguais mas financeiramente não têm comparaçao possível. De onde? Do mundo árabe. De Portugal nada. Não sei quais são as ideias do Flamengo, mas para virem à Europa falar comigo têm de ser boas. Não vou para lá por questões financeiras; se fosse por isso não ia para lá. Vou tentar perceber se a proposta me agrada", referiu.O treinador português acrescentou ainda: "É a primeira vez que vou falar com alguém oficialmente ligado ao Flamengo. Flamengo é Flamengo. É um dos maiores clubes do mudo. Nada está certo ainda. No futebol tudo muda de semana para semana. Se pensava treinar o Flamengo? Não. Estou a partir para uma grande equipa que 'só' tem 50 milhões de adeptos"."Demasiado pequeno para mim? Não pomos o problema assim. A carreira de treinador é assim. O mercado em Portugal está fechado e tenho de procurar soluções", disse sem precisar o tempo de contrato que espera assinar. "Um ano e meio seguramente não vou aceitar. Tenho uma ideia".Questionado sobre o que o cativa no futebol brasileiro, JJ sublinhou: "Trabalhei com mais de 100 jogadores brasileiros na minha carreira. Ajudei muitos a entrar na seleção do Brasil"."O futebol brasileiro é o que mais talentos produz no mundo: na Europa, é Portugal; no mundo é o Brasil. É um futebol que sempre me apaixonou".O técnico considera "difícil" levar para o Brasil algum jogador do campeonato português e fala mesmo no 'sonho' Libertadores. "Tudo é possível. Flamengo é para ganhar tudo".Jorge Jesus pode tornar o 11º treinador estrangeiro do Flamengo. O clube do Rio de Janeiro oferece-lhe um salário anual de 4 milhões de euros. O processo negocial pode acelerar este fim de semana, com a presença de Rodolfo Landim em Madrid para assistir à final da Champions.O Fla disputa os próximos quatro jogos sob a direção do interino Marcelo Salles. Depois, o Brasileirão pára um mês por causa da Copa América (14 de junho a 7 de julho). Volta a atuar a 13 de julho, diante do CSA, talvez já com JJ ao leme. O Flamengo está ainda envolvido na Libertadores e na Copa do Brasil.Jesus terá que quebrar uma espécie maldição se aceitar o convite do Flamengo. Desde 2003, altura em que o Brasileirão (Série A) adotou o atual formato, houve 21 projetos encabeçados por treinadores estrangeiros, entre eles Paulo Bento e Sérgio Vieira.Segundo uma pesquisa do GloboEsporte, o tempo médio de permanência de cada treinador estrangeiro é de 129 dias e o aproveitamento médio é de 50,06%. Durante este período, o único a conquistar um título foi Diego Aguirre: campeão gaúcho no Internacional em 2015.