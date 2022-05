Mino Raiola morreu sábado, aos 54 anos e entre as muitas vozes que já deixaram mensagens de pesar está a do empresário português, Jorge Mendes."Estou emocionado pelo desaparecimento precoce de um amigo, que foi um exemplo na defesa dos interesses dos jogadores", disse.O agente de alguns dos maiores futebolistas do futebol mundial estava internado no Serviço de Cuidados Intensivos do Hospital San Raffaele, em Milão."É com infinita tristeza que confirmamos a morte do agente mais incrível da história do futebol. Mino lutou até ao fim com a mesma força que colocava na mesa de negociações para defender os nossos jogadores" anunciou sábado a família.Nascido em Nocera Inferiore, no Sul de Itália, emigrou com a família para a Holanda e ainda chegou a trabalhar na pizaria do pai, antes de se tornar num dos empresários mais mediáticos do futebol. Representava jogadores como Ibrahimovic, Pogba, Haaland, Donnarumma, de Ligt ou Mario Balotelli.