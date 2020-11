Jorge Mendes reage à morte de Maradona: «Meu ídolo de infância»

O agente Jorge Mendes lamentou a morte de Diego Armando Maradona, de quem era amigo. Em comunicado, o empresário português disse estar "desolado" com o adeus de um "ídolo de infância".





"Sinto-me muito triste e desolado com o desaparecimento precoce de um ícone mundial, uma lenda eterna e incontornável do futebol, meu ídolo de criança e com quem tive o privilégio de conviver. É um dia de luto para o futebol mundial. Até sempre génio. Jamais te esqueceremos", disse o agente de Cristiano Ronaldo em comunicado.