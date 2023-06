Jorge Mendonça renova com o Al Akhdoud da Arábia Saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador português Jorge Mendonça, responsável de 50 anos que durante muitas temporadas desempenhou o papel de adjunto de José Gomes, atual técnico do Chaves, em diversos países, renovou contrato com o Al Akhdoud da Arábia Saudita, depois de ajudar a equipa a garantir a subida ao principal escalão de futebol desse país.Jorge Mendonça, que é representado pelo agente luso Jorge Teixeira, assegurou a promoção ao terminar a segunda liga na terceira posição, desempenho suficiente para receber um convite de renovação que garante a sua continuidade na Arábia Saudita na qualidade de treinador principal do Al Akhdoud.