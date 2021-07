Jorginho: «Bola de Ouro? Não sou o melhor do mundo, mas ninguém ganhou mais do que eu»

Conquistou a Champions pelo Chelsea e o Europeu pela Itália. O final de época foi de sonho para Jorginho em termos de títulos, mas as grandes exibições que realizou ao longo nos últimos meses também contribuem para que o médio seja apontado como um dos grandes candidatos a vencedor da Bola de Ouro.





Aos 29 anos, o ítalo-brasileiro assume que não se considera o melhor do mundo, mas sublinha que nenhum outro jogador ganhou mais (nem melhor) na época 2020/21."Temos o direito a sonhar. Mas vou ser sincero. Depende sempre do critério de como é feita a escolha. Se for pela habilidade, o melhor jogador do mundo não sou eu, mas, se for feita tendo em conta quem ganhou mais, não há ninguém que tenha ganho mais do que eu. Como posso comparar-me a Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar? São caraterísticas completamente diferentes, mas depende do critério", afirmou Jorginho, em entrevista ao programa 'Bem, Amigos!', do canal brasileiro SporTV.Na mesma entrevista, Jorginho brincou ainda com o facto de ter falhado o seu penálti no desempate com a Inglaterra, em Wembley. "Estava tudo combinado. Sabia que o Donnarumma iria defender a seguir [risos]. Dou sempre o máximo pela minha equipa, mas às vezes não chega. Falhei o penálti, senti o peso todo do mundo a cair-me em cima e queria dar a vitória ao meu país. Felizmente temos um fenómeno como é o Donnarumma na baliza", explicou o médio, que nasceu em Imbituba (Brasil) mas cresceu em Itália e naturalizou-se transalpino desde muito jovem, pelo que nem hesitou quando foi convidado a representar a 'Squadra Azurra'."Não me sentia bem em virar as costas à Itália naquele momento. O meu coração disse 'não, a Itália precisa de ti'. Então fiz essa escolha e sinceramente estou muito feliz por ter tomado essa decisão", concluiu.