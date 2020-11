Jornais e adeptos falam na demissão de Carlos Queiroz depois da "pior derrota em 43 anos"

A pesada derrota da Colômbia frente ao Equador, por 6-1, no apuramento sul-americano para o Mundial de 2022, colocou Carlos Queiroz na corda bamba, com alguns jornais a abordarem a eventual saída do técnico e os adeptos a pedirem nas redes sociais a demissão do português.





"Chao amigo @Carlos_Queiroz te alcanzo para Irán pero no para Colombia, 3 partidos muy malos, te quedó grande" @FCFSeleccionCol — alessandro calabria (@alkalasam) November 17, 2020

Depois do jogo Queirozpelo sucedido, pedindo "tolerância e compreensão". "Não temos orgulho nestes resultados. Temos que levantar a cabeça e seguir em frente", avisou.Só que estas palavras de apaziguamento podem não ser suficientes. A imprensa fala em "humilhação" na "pior derrota dos últimos 43 anos", ao passo que nas redes sociais os adeptos não poupam o português e pedem a sua saída.







Ahora que le pitaron un penal a favor de Colombia, en que se va excusar @Carlos_Queiroz por el desastroso partido frente a Ecuador? — Edisson Llanten (@Edisson_Llanten) November 17, 2020







@Carlos_Queiroz

Háganos un favor y renuncie a la selección Colombia, porfavor se lo pido en nombre de 50 millones de colombianos — ever rafael Gonzalez (@evergonzalez198) November 17, 2020







Tiene uno que ser muy tonto para sacar a Wilmar Barrios y poner a Cuadrado de Defensa, para desperdiciar el buen momento de los jugadores Colombianos en el Exterior, y perder, ERROR del Técnico Queiroz tiene que irse antes que le haga más daño a la Selección Colombia — Ivan Patriota (@ivanjunior8a) November 17, 2020







En DT confundido, un grupo de jugadores confundidos, una forma de jugar que nada tiene que ver nuestra idiosincrasia. Evolucionar no es dejar aún lado tu esencia de juego. Queiroz no es el DT para Colombia eso es claro — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) November 17, 2020