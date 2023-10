Jornalista espanhol critica Bola de Ouro de Messi e Cristiano Ronaldo... 'ri-se'

De roubos a... Cristiano Ronaldo: memes não poupam Messi na conquista da 8.ª Bola de Ouro



Lionel Messi subiu novamente ao topo do futebol mundial com a conquista da 8.ª Bola de Ouro, mas a verdade é que a eleição de ontem tem gerado alguma discórdia. Tomás Roncero, jornalista do AS e conhecido adepto do Real Madrid, veio a terreiro referir que o craque argentino teve cinco distinções muito merecidas… mas que tem três Bolas de Ouro a mais na vitrina. Uma publicação que provocou uma reação de Cristiano Ronaldo."Em 2010 tinha que ser Xavi ou Iniesta. Messi não marcou qualquer golo no Mundial na África do Sul e não jogou a final da Liga dos Campeões. Era um a menos. Depois tivemos Lewandowski. Agora Haaland que bateu recordes na Premier League. Ganhou tudo com o Manchester City. Um goleador tremendo. Até o Rodri, que ganha tudo no Manchester City e com a seleção espanhola. A verdade é que gosto muito do número oito. Faz-me lembrar a noite de Lisboa em que o Bayern Munique marcou 8… com Messi em campo", afirmou Tomás Roncero, num vídeo que rapidamente se tornou viral.Ora, quem não ficou indiferente foi o internacional português, que comentou a publicação com quatro emojis a chorar a rir e provocou centenas de interações.