Jornalista pronunciou-se sobre o futuro de Matheus Pereira e o ex-Sporting respondeu: «Fake news»

Matheus Pereira não atravessa o melhor período no Al-Hilal. O avançado brasileiro de 26 anos não foi convocado para os dois últimos jogos da equipa no campeonato da Arábia Saudita, tendo somado apenas 103 minutos nos últimos três encontros que realizou, e poderá estar perto da saída neste mercado de transferências. Pelo menos é isso que avança esta quarta-feira o jornalista egipcio Abdelhamed Galal, que através das redes sociais informou que o emblema saudita quer rescindir contrato com o jogador que no último verão custou 18 milhões de euros.Quem não apreciou esta publicação foi o próprio Matheus Pereira, que decidiu responder ao 'tweet': "Fake News", escreveu o ex-jogador do Sporting.A verdade é que 15 horas depois da publicação original, o mesmo jornalista veio retificar a informação, afirmando que o Al-Hilal estaria interessado em negociar a saída do atacante brasileiro que, segundo esta fonte, tem Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras atentos à sua situação no clube saudita."Ainda em relação ao Matheus Pereira, o jogador tem interesse de clubes do Brasil, como Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras. Estão todos atentos à situação de Matheus Pereira e interessados na sua inclusão. O Al-Hilal informou o jogador que não contaria até ao final da temporada e que poderia negociar a sua saída por um valor elevado em vez de deixá-lo sair de forma gratuita", escreveu.