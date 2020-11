Jornalista que deu notícia da morte de Maradona conta como recebeu informação e levanta suspeitas

Julio Chiappetta entrevistou Maradona mais de 40 vezes e agora conta como chegou até si a informação da morte de El Pibe. Entre esse momento e a publicação da notícia no Clarín - o primeiro a avançar com a notícia - ainda demorou duas horas. Depois caiu num pranto.





"A notícia chegou ao meu companheiro Mariano Verrina. E mais tarde, uma simples mensagem: 'morreu'. Confirmo-a com uma pessoa do círculo íntimo de Maradona. 'Julio, Diego sofreu uma paragem cardiorrespiratória'. Com uma só fonte não podíamos arriscar. Confirmada, decidimos publicar às 13h06 ( 16h06 em Lisboa ). Aí comecei a chorar", refere à 'Marca'.Julio Chiappetta reconhece que sentia que algo não estava bem porque já tinha escrito durante a semana que Maradona "estava muito deprimido" e deixa a sua convicção do que aconteceu."A minha fonte disse-me de início algo que acredito não ter sido assim: que Diego se tinha levantado e que depois foi descansar e teve a paragem. Eu creio que ele morreu durante a noite, enquanto dormia. Deitou-se às 23 horas e não acordou. O seu sobrinho Jonny foi o último a vê-lo vivo nessa noite", sustenta, lembrando que a enfermeira retificou o que escreva, não tendo entrado no quarto de madrugada como referira.O jornalista levanta suspeitas:"Creio que a empresa médica que tinha que acompanhar Diego 24 sobre 24 horas vai ter problemas. E nem sequer havia um desfibrilador em casa. Acha normal? Ainda para mais para um paciente que tinha antecedentes cardíacos e fizera há pouco uma operação", prossegue.E fala ainda sobre a decisão do médico Leopoldo Luque não ter dito o nome de Maradona quando ligou a pedir uma ambulância com urgência."Terá sido para não revelar nada. Teríamos de lhe perguntar. Também pode vir a ter problemas ou pelo menos estar no olho do furacão. Há médicos que defendessem que se Maradona tivesse continuado internado não seria este o desfecho".