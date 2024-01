Jornalista que escreveu biografia de Messi explica ausência do craque na gala 'The Best'

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Guillem Balague (@guillembalague)

A ausência de Lionel Messi na gala da FIFA que premeia os melhores da época foi muito notada, ainda para mais quando o argentino foi anunciado - com alguma surpresa - como vencedor do prémio 'The Best'. Mas o jornalistaGuillem Balague, que escreveu uma biografia autorizada do campeão do Mundo do Inter Miami, explicou por que razão o jogador não esteve ontem em Londres."O Messi começou a treinar no Inter Miami e uma viagem para Londres significaria a perda de três ou quatro dias de trabalho. Ele tem de ajustar o seu novo calendário futebolístico. Teve alguns problemas físicos na segunda metade do ano e quer fazer uma boa pré-época (não a teve na temporada passada), com o primeiro jogo a ser disputado já esta semana", explicou o jornalista espanhol nas redes sociais."Ele encara a preparação na pré-época de forma muito séria, especialmente numa temporada tão importante para o Inter Miami e para a Argentina, com a disputa da Copa América", acrescentou.