Jornalista romeno revela conversa entre Demba Ba e o árbitro do polémico Paris SG-Basaksehir

Depois do polémico episódio no jogo Paris SG-Basaksehir, da Liga dos Campeões, o avançado da equipa turca Demba Ba conversou com o 4.º árbitro que esteve na origem dos acontecimentos, Sebastian Coltescu.





A informação foi revelada esta segunda-feira pelo jornalista romeno Emanuel Rosu, através do Twitter, dando conta de que momento aconteceu por intervenção de Ousmane N'Doye, antigo internacional senegalês que jogou em Portugal ao serviço de Estoril, Penafiel e Académica."De acordo com N'Doye, Demba 'nunca disse que era racismo. Ele apenas achava que Coltescu não deveria usar a palavra 'negro' num estádio. Coltescu entendeu'", escreveu Emanuel Rosu, adiantando mais pormenores da conversa contados pelo antigo médio senegalês que, curiosamente, após deixar o futebol luso fez toda a carreira na Roménia."Sou um grande fã da paz. Tanto Coltescu como Demba me ligaram depois de falarem, ficaram impressionados com a boa conversa que tiveram. Tenho certeza de que foi apenas um mal-entendido. Eu sei como são os romenos, nunca tive problemas de racismo por aí. Tentei obter o número do Coltescu assim que pude para o encorajar, sei que não é racista", afirmou N'Doye.