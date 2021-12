José Boto vai ser o diretor desportivo do PAOK

José Boto vai ser o novo diretor desportivo dos gregos do PAOK, sabe, com contrato válido, ao que tudo indica, para os próximos dois anos e meio.Recorde-se que Boto, de 56 anos, foi coordenador de scouting do Shakhtar Donetsk nos útlimos três anos, já depois de ter assumido o departamento de olheiros do Benfica durante 11 anos.