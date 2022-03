José Gomes rescinde contrato com o Al-Taawon por mútuo acordo

O Al-Taawon anunciou este domingo que rescindiu contrato com o treinador português José Gomes, um acordo entre cavalheiros que foi alcançado "por mútuo acordo", como é referido no curto comunicado que a equipa publicou através das redes sociais.O técnico luso deixa assim a equipa no 13.º lugar do campeonato saudita de futebol, com 26 pontos conquistados, apenas mais um do que a primeira formação que surge nos lugares de despromoção, o Al Batin.